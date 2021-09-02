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Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского

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Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского
В США высоко оценили борьбу с "системой олигархата в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 2 сентября, рассказал глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак.

Он подвел первые итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в частности – его встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

"Это был беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров, которые могут обсуждать любые вопросы, обсуждать их открыто. Которые очень заинтересованы в укреплении отношений, выведении их на новый уровень. И я думаю, что это большое начало новой эры в отношениях между Украиной и Америкой", – отметил Ермак.

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Журналисты спросили главу ОПУ, звучали ли во время переговоров между Байденом и Зеленским фамилии украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, к которым есть вопросы у американского правосудия.

"Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед", – сказал Ермак.

Сотрудники агентства уточнили, значит ли его ответ, что конкретных фамилий не было.

"Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время тет-а-тет общения между президентами (Байденом и Зеленским)", – добавил глава ОПУ.

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Топ комментарии

  • Sav UA
    Ладно Бєня з Гудком рижим...А Порох що зробив? Окрім того що сере в штани ЗЕдебілоїдам...Це не ознака олігархізму. Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 2238
  • 18c49ed2
    Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5155
  • Valery Greff
    Он вiслюку вставляет палки в кальсоны! Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5827
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