Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 2 сентября, рассказал глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак.
Он подвел первые итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в частности – его встречи с главой Белого дома Джо Байденом.
"Это был беспрецедентный, глубокий, очень конструктивный, честный разговор друзей, партнеров, которые могут обсуждать любые вопросы, обсуждать их открыто. Которые очень заинтересованы в укреплении отношений, выведении их на новый уровень. И я думаю, что это большое начало новой эры в отношениях между Украиной и Америкой", – отметил Ермак.
Журналисты спросили главу ОПУ, звучали ли во время переговоров между Байденом и Зеленским фамилии украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, к которым есть вопросы у американского правосудия.
"Есть фамилии, которые на слуху, но мы говорим о системе, которая 30 лет мешает Украине двигаться вперед", – сказал Ермак.
Сотрудники агентства уточнили, значит ли его ответ, что конкретных фамилий не было.
"Я могу говорить о той части переговоров, на которой присутствовал я. Конкретные фамилии не звучали, но вполне возможно, что они могли звучать во время тет-а-тет общения между президентами (Байденом и Зеленским)", – добавил глава ОПУ.