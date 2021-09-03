Я поддерживаю введение двойного гражданства, но сейчас это сложный вопрос, - Зеленский
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов и преподавателей в Стэнфордском университете в американском штате Калифорния.
"Да, я за двойное гражданство, - сказал он. - Чтобы можно было получить украинское гражданство, не теряя американское ".
По его словам, парламент изучает этот вопрос.
Двойное гражданство в мирное время не было бы проблемой, добавил он, отметив, что украинская диаспора широко представлена во всем мире, и это ее объединяло бы.
Но это "сложный вопрос", в частности из-за временной оккупации Крымского полуострова, где Россия выдает российские паспорта уже на протяжении двадцати лет, а также выдала гражданам Украины около 600 тысяч паспортов на временно оккупированной территории Донбасса, заметил Зеленский.
Он также добавил, что отдельные граждане получают паспорта других государств "не с очень хорошими намерениями".
Здесь нужен "индивидуальный подход, адаптированный для конкретных групп, конкретных стран в конкретных сообществах", сказал он.