На подачу кандидатур в Совет общественного контроля при БЭБ отвели всего 3 дня

Документы у общественных организаций принимали в течение трех дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, правила подачи документов для участия в конкурсе по формированию Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности опубликованы на сайте Кабинета министров.

Совет будет состоять из 15 членов, отобранных по результатам интернет-голосования граждан. Подавать кандидатуры членов Совета могли только общественные организации.

Документы на электронную почту при этом принимали с 9 часов 30 августа до 18 часов 1 сентября.

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Подать их успели 23 общественных организации. Среди них есть как специализирующиеся на торговле и финансах, как, например, "Ассоциация финансового права Украины", "Союз украинских предпринимателей" или Торгово промышленная палата. Так и организации, об интересе к которых к экономической безопасности трудно судить по названию - например, "Николаевская областная ассоциация ветеранов Афганистана и АТО", "Союз морских пехотинцев Украины", "Военно-патриотическая организация Морской пехоты Украины".