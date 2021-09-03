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Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон

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Военные США не будут помогать участникам боев против талибов в Афганистане, - Пентагон
В Пентагоне дали понять, что не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Военная операция США в Афганистане завершена", - заявил представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби, отвечая на брифинге на вопрос журналиста о том, будут ли военные США как-то поддерживать противников талибов.

В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Вот пусть Раша и воюет в Афганистане своим бюджетом и своими прокси, а потом и армией. Американцы тут правы, эпопея закончена
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Вот поэтому тут нарисовались рашотролли. Пишите и пишите, но готовьтесь встречать талибов у себя на срабсее. Они придут за баблом на срабсею. И тупин этого сильно боится, поэтому вы тут и гадите своими высерами.
  • Харьков Сумской
    У нас на форумі - культурна публіка. Ми, українці вміємо спілкуватися без образ.
    Хто лається - той прийшов сюди на форум з північних болот. Я ввічливо спілкувався, до побачення.
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