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Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко

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Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил, что лучшей гарантии транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями.

Как передает Цензор.НЕТ, такое  заявление Юрий Втренко сделал в программе "Право на власть".

По словам Витренко, Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет. Однако этот контракт - это не лучшая гарантия для нашей страны.

"Лучшая гарантия - это контракты с европейскими компаниями", - заявил Витренко.

Также он отметил, что скоро состоятся переговоры по этому вопросу.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды", - отметил Витренко.

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Топ комментарии

  • Гранд Идальго
    О гарантиях надо было думать ещё тогда, когда транзит газа через Украину был безальтернативным. А теперь, когда достроен «Северный Поток-2», осталось только два варианта: либо, стоя на коленях и потупивши глаза долу, просить с дрожью в голосе, трепетом в душе и надеждою в сердце, либо с гордо поднятой головой остаться без транзита. Усё...
  • Герхард
    Тут така фигня...
    Нафтогаз формально рейдерски захвачен. Не факт, что европейские компании захотят иметь дело с конторой, правила игры в которой так брутально меняются.

    Сегодня контракт, а завтра уже другие люди захватили Нафтогаз. С такими конторами работают только в краткосрочной перспективе. Например, если надо много неликвида быстро сплавить.
  • Lvbnhj
    Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 7746....
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