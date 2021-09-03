Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе. Враг 5 раз нарушили режим "тишины", применив 120-мм минометы и 100-мм артиллерию, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра.

Возле Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100 мм.

Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное",- сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что с целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ООС.