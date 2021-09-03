За сутки в мире выявили 678 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,6 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219,9 млн. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 3 сентября в мире зарегистрировали 678 902 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 653 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 219 975 001 случаев инфицирования, из них 678 902 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 557 307 человека, из них 10 653 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 196,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 43-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13-ю, по летальным случаям - 34-ю и 6-ю позицию соответственно.