В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 693 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 2 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 693 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 171, медработников - 40).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 826 человек;

летальных случаев - 45;

выздоровели - 1 112 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 23 538 человек,

методом ИФА - 7 305 человек,

экспресс-тестами - 21 532 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 293 541 человек;

выздоровели - 2 210 866 человек;

летальных случаев - 53 922;

проведено ПЦР-тестов - 12 055 523.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях", - рассказали в Минздраве.







