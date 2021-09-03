В Украине за сутки от COVID-19 умерли 45 человек, зафиксированы 2 693 новых случая заражения, 1 112 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 2 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 693 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 171, медработников - 40).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 826 человек;
летальных случаев - 45;
выздоровели - 1 112 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 538 человек,
методом ИФА - 7 305 человек,
экспресс-тестами - 21 532 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 293 541 человек;
выздоровели - 2 210 866 человек;
летальных случаев - 53 922;
проведено ПЦР-тестов - 12 055 523.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях", - рассказали в Минздраве.