Золото и четыре серебра: Украина завоевала уже 89 медалей на Паралимпиаде-2020 в Токио

Украинец Сергей Емельянов стал победителем Паралимпийских игр в Токио (Япония).

Представитель Полтавщины завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Емельянов преодолел дистанцию ​​200 метров за 40,355 секунды, опередив ближайшего соперника из России на 0,1 секунды.

Ривненчанин Николай Синюк на байдарке-одиночке на 200 метров завоевал серебряную медаль в классе KL2.

Украинский велогонщик Егор Дементьев стал обладателем серебряной медали в десятый день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония). Представитель Донетчины занял второе место в шоссейной гонке в классе С4-5.

Для Дементьева это третья медаль в Токио. В 32-километровой гонке с раздельным стартом Егор выиграл серебро, а на велотреке на дистанции 4000 метров стал бронзовым призером соревнований.

Обладателями серебряных медалей Игр-2020 стали украинские легкоатлеты Николай Жабняк из Донецкой области и представительница Киевщины Людмила Данилина.

Дискобол Жабняк с результатом 52,43 метра стал вторым в классе F37, а Данилина в классе Т20 заняла второе место в беге на 1500 метров (4 минуты 32.82 секунды).

В активе паралимпийской сборной Украины 89 наград - 21 золотая, 43 серебряных и 25 бронзовых. "Сине-желтые" занимают 5-е место в общекомандном зачете и 4-е - по количеству медалей.