В Раде назревает "морской день", - "слуга народа" Корниенко

Народные депутаты из фракции партии "Слуга народа" предлагают посвятить целый пленарный день рассмотрению законопроектов относительно портовой сферы и морехозяйственного комплекса.

Об этом сообщил председатель партии, первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко на встрече с представителями портовой отрасли в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Вопросов так много, что у нас уже назревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты и в этот день будем голосовать только их", - сказал Корниенко.

В то же время заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков отметил, что на протяжении длительного времени в отрасли не решалось большое количество вопросов. В частности, они касаются улучшения хозяйственной деятельности, возобновления финансирования, использования портовых сборов, дерегуляции и др. Их решение, по словам Васькова, должно улучшить положение дел в отрасли водного транспорта.

Член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Горенюк ("Слуга народа") отметил, что отдельный вопрос касается коммуникации между представителями морской сферы и государством.

"Очень важно, чтобы идеи работников портовой отрасли, морехозяйственного комплекса превращались в тексты законопроектов", - подчеркнул он.

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Среди актуальных проблем, которые озвучили участники, дивидендная политика, которая не позволяет государственным предприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие; поощрение перевода судов на украинский флаг; передача части доходов от портовой отрасли на нужды громад; сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах; отсутствие достаточных средств на дноуглубление; сложные регуляторные процедуры при строительстве частных объектов на землях водного фонда; высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке дорог к портам; недостаток законных механизмов возврата государственному предприятию имущества, сданного в аренду.