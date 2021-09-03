За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 152 772 человека, всего - 5 498 951, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 012 016 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Более 4 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19! 152 772 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 2 сентября 2021. Первую дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы - 105 946 человек.

В течение суток работали: 977 мобильных бригад, 2 962 пункта вакцинации, 330 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привит 5 498 951 человек, из них получили одну дозу - 5 498 949 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 9 510 965 прививок", - рассказали в Минздраве.





