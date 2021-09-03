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Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко

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Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие, - Витренко
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал условие введения санкций США против России из-за "Северного потока-2".

 Об этом шла речь в прямом эфире в программе "Право на власть", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Витренко, во время визита Владимира Зеленского в США, Украина заручилась гарантиями введение санкций против России за "Северный поток-2". Санкции будут введены, если возникнут проблемы с украинским транзитом и если Россия будет использовать газопровод как геополитическое оружие.

Однако Витренко считает, что Украине нужны не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит газа через Украину.

"А вот если таких компаний не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, то вот тогда должны быть санкции. Это будет доказательством того, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие", - отметил Витренко.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Вы лучше газ украинской добычи не в Европу гоните, а продавайте нариду по цене себестоимости Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко - Цензор.НЕТ 114
  • andriy shevchenko 35d270e5
    Будапештский меморандум - 2
  • Роман Петров 34ac3a86
    Жодної письмової гарантії немає. Лише слова та й ті під сумнівом. Буде, як завжди, стурбованість і занепокоєння...
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