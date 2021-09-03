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"Очень разочарованы": в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

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"Очень разочарованы": в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом
В Посольстве США в Украине выразили разочарование решением РФ отказаться от обновления мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области на участке границы с оккупированными районами Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Мы глубоко ценим работу посла Варга и преданность работников Миссии пограничного наблюдения ОБСЕ в Украине, которые работали в очень сложных условиях. Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать обновление мандата Миссии - ключевого мероприятия по укреплению доверия", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миссия США в ОБСЕ подтверждает, что РФ отказалась продлевать мандат пограничных наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". ВИДЕО

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Позже Миссия США в ОБСЕ это подтвердила.

Очень разочарованы: в посольстве США отреагировали на отказ РФ продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом 01

Топ комментарии

  • igor mandiur
    Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие,"Очень разочарованы":-скажут потом!
  • Victor Bilousenko
    нам не нужны ваши разочарование и обеспокоенность.
    лучше солдат и технику которые вывели с Афганистана перебросьте в Украину.
  • Rostyslav Komarnytsky
    🤣🤣🤣 Гаантії, як у Будапештському меморандумі?
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