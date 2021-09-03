"Слуга народа" Яременко о визите Зеленского в США: Оснований быть недовольными нет

В украинском-американских отношениях не раз лучшие заявления либо не реализовывались, либо это происходило в тот способ, который не совсем устраивал минимум Украину, а иногда и США.

Об этом в материале Цензор.НЕТ "Встреча года" Зеленского и Байдена. Что думают в ВР? заявил нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Вообще считаю, что у нас нет оснований быть недовольными этим визитом. Вокруг него было очень много свойственной в последнее время международным отношениям и нынешней политике "желтой" медийности, которая, к счастью, никак не повлияла на результаты. К сожалению, к этому надо привыкать", - подчеркнул он.

По словам нардепа, очень важно, что создан документ, на который будут ссылаться еще не один год спустя.

"Потому что очерченный определенный "коридор" тем - направлений сотрудничества, которые определяют стратегичность нашего партнерства. Следовательно, они будут оставаться в основе двусторонних отношений и медийно их будут наполнять с точки зрения событий, которые будут происходить, на годы вперед", - добавил он.

"Украинско-американские отношения в вопросах безопасности, обороны, реформ и борьбы с коррупцией являются наиболее важными в сфере внешней политики Украины. Но они в нашей стране становятся объектом популизма. Кстати, такая проблема есть и у американской стороны. Многое из того, что происходит, комментируется с точки зрения не событий, а партийных интересов. Это создает определенный информационный фон для анализа последствий, но не дает самого анализа", - отметил Яременко.

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