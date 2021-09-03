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"Дракон" у нас не появится. Крылья подрежут, - Зеленский о проявлениях авторитаризма в Украине. ВИДЕО

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Сильное и демократичное гражданское общество, существующее в Украине, делает невозможным установление авторитарного режима.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

Подчеркивается, что в ответ на вопрос, не боится ли он, убив "дракона", стать "драконом", Зеленский сказал, что появления такого "дракона" украинское общество не допустит.

"Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России. - Ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут", - уверен президент.

Он также отметил, что украинцы и русские имеют общие периоды истории и общие победы, однако государственная политика России кардинально отличается от политики Украины и "направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать".

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"Мы читали сигналы Российской Федерации - якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали", - подчеркнул президент.

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Топ комментарии

  • Михайло Козочкін
    Дракон вже давно живе і контролює тут усе. Зветься олігархічна система.
  • Фродо Странник
    Ух ты! А что творит офис Зе недоразумения с воровитоцй шоблой и шоу РНБО с Даниловым придурью?
  • Стрелок
    "Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні - Цензор.НЕТ 5660
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