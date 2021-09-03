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Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил

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Зеленский сравнил свою команду с Apple: Сидели в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил
Президент Украины выступил перед студентами Стэнфордского университета. В своей речи он сравнил начало пути Стива Джобса с дорогой собственной команды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Он напомнил, что Apple и в частности Стив Джобс начинал свой путь в гараже из безумных идей. Якобы никто не верил и говорил, что задуманное - невозможно. Здесь он сравнил себя и свою команду: когда-то и он сидел в небольшом офисе и генерировал идеи, в которые никто не верил. Теперь же эти идеи воплощаются в жизнь.

В качестве примера он показал свой айфон - творение гениального Джобса. Впоследствии рассказал о приложении Дія, которое на нем установлено, - достижение его команды и цифровизации Украины.

"Сегодня 26 миллионов украинцев могут онлайн в смартфоне оформить документы при рождении ребенка... получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7 - 15 минут, это быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире с цифровым паспортом", - подчеркнул президент.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Собственно, в этот бред и сейчас никто не верит.

    Вера зебилов иррациональна и к реальности никакого отношения не имеет.
  • Олег Беляков 1ee72182
    он судит по НАШИМ студентам. Идиотам, которые под видео выступления Зели на IT-форуме писались кипятком - ах, какой он розумный, аж страшно!
    А Зеля нес эту ахинею перед студентами и преподами СТЭНФОРДА!
    И хвастался изобретением ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА!, которое может наклепать любой студент КПИ!
    Позорище.
    На таких трибунах говорят совсем о другом - о глобальных решениях, о путях преодоления всемирных кризисов - в науке, в культуре, в экономике.
    Он он б..ть, похвастался тем, что ему удалось хакнуть страну на волне зрадофилии, раздутой пророссийскими СМИ. Которых в стране 99%...
    А, ну и приложением ДИЯ, которое - всего лишь одна их тысяч программок. Выдвинул "гениальную" идею - голосовать через Интернет! Мегаидея, просто прорыв! (сарказм)
    стыдобаблин..
  • Antonn Papayevv
    Зеленский сравнил свою команду с Apple Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 6357

    Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5934

    Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 9417
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