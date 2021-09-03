В "Дії" появилась услуга для призывников, резервистов и военнообязанных: можно изменить регистрацию места проживания

Изменить регистрацию места проживания для военнообязанных, резервистов и призывников стало значительно проще.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Впервые в истории Вооруженных Сил Украины в тестовом режиме заработал новый цифровой онлайн-сервис, цель которого не только успешно реализовать политику цифровой трансформации в системе Минобороны, но и повысить цифровую грамотность среди населения, облегчить гражданам доступ к цифровым услугам в контексте упрощения процедур регистрации в режиме онлайн.

"Это нововведение в первую очередь касается тех людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого есть имеющиеся и правильно оформленные все необходимые документы. Сейчас эта система доступна только для владельцев ID-карточек. Ранее процедура изменения места регистрации занимала от трех дней, часто процесс растягивался на две недели. Людям надо было посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом", - рассказали в Директорате политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Министерства обороны Украины, которая осуществляет внедрение этой системы.

Как это работает? Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал "Дія". Человек заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные, в нужной опции выбирает, кто он - призывник, резервист или военнообязанный, вносит личный номер регистрации. Согласно поданной заявке "Дія" делает запрос к уже сформированному Единому государственному реестру военнообязанных, призывников и резервистов. После проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг. То есть вся процедура занимает минимум времени, без очередей и личного посещения.

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"Электронная услуга "Е-регистрация" пока работает в тестовом режиме в нескольких территориальных общинах Украины: Харьков, Винница, Луцк, Ривне, Мариуполь, Кривой Рог, а также в Киеве. Конечно, сейчас параллельно функционирует нынешний - бумажный вариант изменения регистрации места жительства. Но наша задача - в будущем максимально адаптировать новый сервис в техническом плане под реалии и вообще отойти от печатей в документах", - пояснили в Директорате политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Министерства обороны Украины.