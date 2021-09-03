Эпидзонирование Украины: показатели в двух областях не соответствуют "зеленой" зоне второй день подряд, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 3 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух регионах находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 3 сентября, в Киеве, Луганской, Херсонской и Черновицкой областях превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 104 чел. на 100 тыс. жителей, в Луганской области - 132, Херсонской - 83, в Черновицкой - 147.

Кроме того, в Луганской области два дня подряд наблюдаются высокий показатель госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он составляет 51,4%, а вчера преодолевал отметку более чем в 75%.

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Кроме того, Одесская область также демонстрирует уже второй день превышение по данному показателю. Сейчас он остановился на отметке 53,7%, а днем ранее составлял более 70%.

Между тем, ситуация с динамикой COVID-госпитализаций стабилизировалась во Львовской и Луганской областях, где еще вчера она составляла 54,4% и 56,2%, сейчас составляет 47,8 и 37,0% соответственно.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

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Вместе с тем, в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования.

Также превышение нормы выявления новых случаев инфицирования зафиксировано в среднем по всей стране. Так для Украины этот показатель на утро 3 сентября составляет 4,7% при норме для "зеленой" зоны не более 4%.