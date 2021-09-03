Ткаченко о наполнении инфополя РФ ложью и манипулятивной информацией: Это спам для собственного зрителя, чтобы у него даже шанса не было думать

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что наполнение информационного поля России ложью и манипулятивной информацией направлено на введение в заблуждение собственных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Наполнение информационного поля России ложью и манипулятивной информацией - этот контент только для собственного зрителя, собственного использования. Это просто спам, чтобы обычный россиянин никогда не имел даже шанса подумать, проанализировать, найти где правда, где полуправда, а где откровенная ложь", - написал Ткаченко.

В пример министр приводит информацию, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) якобы рассекретила данные о расстрелах мирных жителей "украинскими карателями" во время Второй мировой войны.

"Вроде бы группа бывших красноармейцев и гражданских жителей СССР, работавших на нацистов, совершала убийства людей в Орловской области. Но, если читать дальше агрессивного заголовке, который уже звучит как приговор, можно увидеть, что убивали жителей Орловской области - свои же русские. По крайней мере, 80% "отряда карателей", включая 3-х командиров - это жители Калужской области, Сибири, Иваново, окрестности Брянска. Только по двум сказано, что они где-то с Украины и еще два человека без указания происхождения. Этого было достаточно, чтобы преимущественно российскую группу коллаборационистов назвать "украинскими карателями". Как там говорил их лидер? "Кто обзывается, тот так и называется"?", - написал Ткаченко.

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По мнению министра, данный "информационный вброс" связан с находкой украинских исследователей под Одессой, которые на 6-м километре Овидиопольской дороги начали активно исследоваться спецобъект Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.

"На его территории по разным оценкам в результате Большого террора в 1937-1939 годах были похоронены от 5 до 20 тыс. замученных и расстрелянных большевиками мирных граждан. Это преступление, доказательством которого являются не просто архивные материалы, а расстрельные ямы, заполненные телами невинных жертв. Украинцев. Одесситов. Это реальное массовое преступление, совершенное коммунистической тоталитарной системой, наследником которой является современная Россия. Очевидно, намерение Украины исследовать место массового захоронения и расстрелов резко противоречит планам "величия" и "хорошего Сталина", - добавил он.