Киевский метрополитен в ночь на субботу будет работать на час дольше из-за проведения матча Украина-Франция

В ночь с 04 на 05 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции (начало игры в 21:45), работа метрополитена будет продлена на один час.