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Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин

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Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин
Для Украины важен контакт с США на уровне президентов.

Об этом заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Что касается встречи, реальной ее интригой и единственным элементом, на который надо обращать внимание, был тет-а-тет Зеленского и Байдена, как они друг друга воспринимают, ведь остались отголоски от вопроса Хантера (сына Джо Байдена. - Ред.) и разговоров об импичменте. Как говорят в Одессе: "А осадок остался", - подчеркнул он.

По словам Климкина, у Байдена было желание узнать Зеленского.

"Вот привезли план-трансформацию, о котором в Украине не было слышно. Набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа. Мои американские друзья по этому поводу улыбались. Говорят: "Интересно-интересно", - добавил экс-министр иностранных дел.

"Но в любом случае для нас важен контакт с США на уровне президентов. Так как ставки и опасности в связи с Афганистаном, с тем, что Кремль пытается этим воспользоваться, растут. Также продолжается милитаризация Беларуси. Единственный, кто может сказать Путину остановиться, это именно Байден. Поэтому я считаю визит Зеленского в Америку интересным именно в вопросе встречи с американским коллегой. А все остальное - это политическая "бижутерия", - подытожил Климкин.

Больше читайте в материале Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Tema9
    Накидали на вентилятор багато проєктів... здертих з серіальчика "Слуга народу".
  • Герхард
    Черная зависть Преображенского к Шарикову. Зеленский привез в США план трансформации Украины, набросали много проектов, на которые нет финансового обоснования и анализа, - Климкин - Цензор.НЕТ 4531 У него все так легко и просто...
    Взять и все поделить.
  • Герхард
    Зеленский привез в США план

    Далеко не во всех штатах ганжубас легализован.
    Так что свой план ЗЕ может сам и скурить между экскурсиями, пользуясь дипломатической неприкосновенностью.
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