"Северный поток-2" - очень большая проблема для Украины. Надеюсь, мы сможем поставить РФ перед выбором до того, как произойдет что-то ужасное, - посол ФРГ Фельдгузен
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявила в интервью журналу НВ.
В то же время она признала, что "Северный поток - 2" для Украины является "очень большой проблемой".
"Я это всегда знала и видела все это время, к тому же хорошо понимаю украинскую позицию. Но надо смотреть на реалии. Этот проект начался на частном уровне без немецких государственных средств, без гарантий, и сегодня он почти достроен", - констатировала Фельдгузен.
Комментируя риски запуска газопровода для Украины, она отметила, что в недавних американо-германских договоренностях "довольно четко написано, чего мы хотим достичь и как мы должны защитить Украину". Прежде всего речь идет о продлении действия предыдущего соглашения Нафтогаза с Газпромом на транзит газа через Украину еще на 10 лет, напомнила посол.
Она также выразила надежду, что Россия не будет использовать топливо как средство шантажа, поскольку "Газпром" заинтересован продать свой газ".
"В Германии появляется все больше возобновляемой энергии. И наша цель — таки стать независимыми от этих старых энергий и их поставщиков. Я очень надеюсь, что мы найдем выход из этой ситуации еще до того, как произойдет что-то ужасное, и сможем поставить Россию в ситуацию выбора между удовлетворением своих экономических интересов вопреки политическим или их не удовлетворением. Но это будущее. Сегодня нам надо работать каждый день над тем, чтобы Украина стала производителем энергии, а не только транзитной страной", — добавила посол Германии в Украине.