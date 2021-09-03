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Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России

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Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России
Более адресные санкции не позволят сторонникам нынешнего российского режима отправлять детей на учебу за границу, владеть собственностью и счетами в других странах, считает лидер СДП Линднер.

Об этом председатель Свободной демократической партии Германии (СДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил в интервью DW, опубликованном в четверг, 2 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что пришел к такому выводу после разговоров с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным.

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СДП выступает за так называемый "акт Магнитского", предусматривающий индивидуальные санкции, подчеркнул Линднер.

По его словам, результатом подобных мероприятий для сторонников нынешнего российского режима могут стать индивидуальные ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на учебу за границу, а также иметь собственность или счета за рубежом.

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По его словам, такие ограничения были бы более эффективными, чем введение санкций, которые сказываются на всех жителях России и даже "позволяют Путину выдавать себя за жертву". При этом он поддержал продление действующих штрафных мер в отношении Москвы.

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Топ комментарии

  • Максим Максимович b5166c8f
    Точечные - маленькие такие...
    Почти незаметные. Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России - Цензор.НЕТ 3006
  • дмитрий иванов 527db324
    Вежливые санкции должны и дальше сказываться на ВСЕХ жителях Раисы, так как только они своими действиями могут повлиять на режим, а не как стадо баранов только кукарекать в Интернете. А эти немецкие хитросделанные схемы в стиле : народ страдает - давайте ослабим в 0 секторальные и взамен запретим нескольким десяткам бояр , которые долларовые миллиардеры что-то там, так это - не смешите мои тапочки. Много вы в Москве за последние 8 лет видели антивоенных митингов? Ответ очевиден
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Нужны не точечные а массированные ковровые санкции. Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7009
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