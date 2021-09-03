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Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов

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Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов
Отношения Беларуси с Афганистаном будут зависеть от действий пришедших к власти в этой стране талибов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг.

"Нельзя торопиться. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Афганистана, какое будет сформировано правительство, о каких политических принципах они (талибы. - Ред.) заявят, как будут выстраивать отношения с соседями. Самое главное, чтобы было четкое понимание того, что из Афганистана не должна исходить угроза для сопредельных стран и нашего государства", - сказал Макей.

Он добавил, что Афганистан представляет для Беларуси серьезный интерес.

"У нас, например, в прошлом году было более $180 млн товарооборота... И в основном это был наш экспорт. Мы были бы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные торгово-экономические отношения со страной, которая проповедует принципы миролюбия, дружбы с соседями и не создаёт напряженности в регионе", - отметил Макей.

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Топ комментарии

  • HermitAlex
    "Все зависит от талибов"
    Все залежить від думки х##ла
  • дератизатор
    Ага... Минск пока не определился, какими будут отношения Беларуси и Афганистана: Все зависит от талибов - Цензор.НЕТ 313
    Читается как: "Минск пока не определился", а следует понимать как: "Плешивый х@йло3/14дор ещё не отдал указание усатому бульбо3/14дору, как ему к этому относится...
  • Welle
    Так он и признал. Беларусь в ООН голосовала против декларации, признающей Крым оккупированным.
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