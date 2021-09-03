В 2021 году иностранцы почти 15 тыс. раз пересекали границу Украины с туристической целью, - ГПСУ

В 2021 году зафиксировано 2,5 миллиона фактов пересечения иностранцами границы Украины, 14,9 тысячи раз - с туристической целью.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ

"В 2021 году зафиксировано 2,5 миллиона фактов пересечения государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину за 2 месяца посетили почти 30 тыс. туристов из арабских стран

В ГПСУ отметили, что 14,9 тысячи раз границу пересекали с туристической целью поездки.