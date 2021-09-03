Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы сравнить с реальностью

15-летнего подростка, которого подозревают в нападении с ножом на женщину в г. Ривне, отпустили домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 3 сентября.

Суд решил, что школьник должен находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Прокурор же просив взять его под стражу.

Напомним, дерзкое преступление в Ривном зафиксировала камера наблюдения. Двое братьев-близнецов шли по тротуару, как вдруг один из них бросился с ножом на незнакомую прохожую. Ребята убежали. А 42-летнюю потерпевшую госпитализировали и прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Братьев полиция нашла дома. По версии копов, нападение произошло, потому что близнецы смотрели жестокие мультфильмы и компьютерные игры и решили проверить, как это в реальности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину в Ривном и нанесли ей несколько ножевых ранений. ВИДЕО камер наблюдения