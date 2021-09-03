Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский

Министерство цифровой трансформации готовит в Украине программу безналичных расчетов (cashless). Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программе окажут большое сопротивление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Во время выступления в Стэнфордском университете президен сказал: "Мы разрабатываем с министром программу cashless, я думаю, это будет большой прорыв, это будет большое сопротивление, но самое главное - результат и желание этого".

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