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Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский

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Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский
Министерство цифровой трансформации готовит в Украине программу безналичных расчетов (cashless). Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программе окажут большое сопротивление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Во время выступления в Стэнфордском университете президен сказал: "Мы разрабатываем с министром программу cashless, я думаю, это будет большой прорыв, это будет большое сопротивление, но самое главное - результат и желание этого".

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    вава-разработчик)
    кодит между коксом ироялем
  • Rostyslav Komarnytsky
    "Ми з міністром?" 😲 Уявляю, що ці два можуть розробити! 🤣🤣🤣
  • Андрей Нешевченко
    Будет сопротивление! Даже я буду сопротивляться, своими скромными усилиями.
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