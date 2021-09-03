ГБР получило от Нацполиции материалы дела о ДТП со "слугой народа" Трухиным: будет полное объективное расследование

ГБР получило материалы резонансного ДТП на Бориспольской трассе. Бюро просит свидетелей предоставить имеющуюся у них информацию следователям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"2 сентября 2021 Государственное бюро расследований получило от Национальной полиции материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа на Бориспольской трассе. По предварительной информации автомобиль, в котором предположительно находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждения получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГБР, в тот же день полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (по ч.1 ст. 286 УК).

Сейчас в Бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны Нацполицией.

Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления.

ГБР призывает свидетелей дорожно-транспортного происшествия предоставить имеющуюся у них информацию следователям Бюро.

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"Государственное бюро расследований уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование результаты которого обязательно будут обнародованы в установленный законом способ", -добавили в ведомстве.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.