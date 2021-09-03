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370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция

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370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция
В Государственную миграционную службу с заявлением о признании беженцем обратилось 370 граждан Афганистана.

Об этом сообщили в ГМС в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в территориальные органы ГМС обратились 370 граждан Афганистана, которые прибыли эвакуационными рейсами, с заявлением о признании беженцем или лицом, требующем дополнительной защиты", - говорится в сообщении.

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В ГМС отметили, что согласно закону, лица, обратившиеся за защитой в Украине, имеют право на проживание у родственников, в гостинице, аренду жилого помещения или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.

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  • Шрек Баблокат
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    Здається Україні одного Наєма з головою достатньо !!!Навіщо плодити в Україні муслимів ???)))
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