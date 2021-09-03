370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция
2 92259
В Государственную миграционную службу с заявлением о признании беженцем обратилось 370 граждан Афганистана.
Об этом сообщили в ГМС в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в территориальные органы ГМС обратились 370 граждан Афганистана, которые прибыли эвакуационными рейсами, с заявлением о признании беженцем или лицом, требующем дополнительной защиты", - говорится в сообщении.
В ГМС отметили, что согласно закону, лица, обратившиеся за защитой в Украине, имеют право на проживание у родственников, в гостинице, аренду жилого помещения или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.