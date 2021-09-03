"Рух Опору Капітуляції" подал в Офис Генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев"

Активисты "Руху опору капітуляції" подали в Офис Генерального прокурора заявление о бездействии следователя ГБР по делу "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook активистов.

"Причина заявления - игнорирование ГБР решения суда, обязывающего Бюро открыть производство по статье 111 "Государственная измена" в отношении Зеленского и его окружения по делу "вагнергейта"", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".

Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения.

Позже "Рух опору капітуляції" подал в суд жалобу на ГБР.

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