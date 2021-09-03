"Рух Опору Капітуляції" подал в Офис Генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР по делу "вагнеровцев"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook активистов.
"Причина заявления - игнорирование ГБР решения суда, обязывающего Бюро открыть производство по статье 111 "Государственная измена" в отношении Зеленского и его окружения по делу "вагнергейта"", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 июля активисты "Руха сопротивления капитуляции" подали в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление о совершении преступления в связи со "сливом спецоперации по "вагнеровцам".
Позже активисты подали в суд жалобу на ГБР из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".
Суд обязал ГБР открыть производство по статье 111 "Госизмена" в отношении Зеленского и его окружения.
Позже "Рух опору капітуляції" подал в суд жалобу на ГБР.