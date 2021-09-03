Невакцинированных учителей в Молдове обязали сдавать платные тесты на коронавирус

В Молдове невакцинированных учителей обязали регулярно сдавать тесты на COVID-19 за свой счет. Решение поддержала президент Майя Санду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

По словам Санду, учителя должны снизить риск заражения детей в школе.

"Я считаю, что это (тесты за свой счет, - ред.) правильное решение. Потому что есть вакцины, и я призываю всех вакцинироваться, так как ситуация очень сложная. Мы ежедневно слышим о том, как люди, которые еще 10 дней назад были здоровы, умирают", - отметила она.

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Она добавила, что безопасность детей в школах является важной задачей государства. Кроме того, Санду подчеркнула, что на лечение больных коронавирусом медицинская система тратит много денег, которых не хватает на лечение людей с другими заболеваниями.

При этом она уточнила, что невакцинированных учителей не будут увольнять, как об этом заявляла премьер Наталья Гаврилица.

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