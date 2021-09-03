САП передала в ВАКС дело экс-главы Черновицкого облсовета Мунтяна, требовавшего $400 тыс. взятки за передачу комплекса в аренду

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил 3 сентября в суд обвинительный акт по обвинению бывшего председателя Черновицкого областного совета в получении $180 тыс неправомерной выгоды, а также частного предпринимателя в предоставлении этой неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"В июле 2019 года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, детективы НАБУ задокументировали факт получения должностным лицом части средств, а именно $180 тыс", - следует из сообщения.

В феврале 2020 года председатель облсовета уведомлен о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины, также о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.369 УК уведомлен и частный предприниматель. 26 января материалы дела были открыты подозреваемым и их защитникам.

По данным САП, на сегодня досудебное расследование закончено, а обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Фамилии чиновника пресс-служба САП не сообщает, однако из открытых источников известно, что Черновицкий областной совет с 1 декабря 2015 по 17 декабря 2020 года возглавлял председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина" Иван Мунтян.

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