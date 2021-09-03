В Донецкой области могут построить аэропорт. Рассматриваем несколько локаций, - глава ОГА Кириленко
Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за август, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас отрабатываем локации, уже вчера Госавиаслужба предоставила требования по земельному участку, какая площадь у него должна быть, какая длина взлетно-посадочной полосы. Эти ответы мы предоставляем. Я поставил задачу, чтобы было две-три локации (на севере области. – Ред.) кроме так называемого "Сармата" (под Краматорском. - Ред.), того аэродрома, где сейчас имеют возможность садиться военные самолеты", - сказал он.
Кириленко отметил, что считает мотивированными опасения относительно приближенности рассматриваемой локации к линии соприкосновения.
"Я понимаю, что кроме эйфории создания аэропорта есть еще ответственность, и главное - важна безопасность и здоровье пассажиров и населения в целом. Этот аэропорт находится за 42 км от линии соприкосновения, но нужно учитывать и взлетно-посадочную полосу, которая выходит и идет перпендикулярно. Имеются определенные риски, которые некорректно обходить или замалчивать. Я об этом общался лично с Владимиром Александровичем (президентом Украины Владимиром Зеленским. – Ред.)", - пояснил глава ОГА.
По его мнению, "в области, которая развивается, должен быть аэропорт". "Не один, а несколько", - добавил Кириленко.