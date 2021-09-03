В Донецкой области могут построить аэропорт. Рассматриваем несколько локаций, - глава ОГА Кириленко

Донецкая облгосадминистрация (ОГА) для строительства нового аэропорта сейчас рассматривает несколько локаций на севере области.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за август, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас отрабатываем локации, уже вчера Госавиаслужба предоставила требования по земельному участку, какая площадь у него должна быть, какая длина взлетно-посадочной полосы. Эти ответы мы предоставляем. Я поставил задачу, чтобы было две-три локации (на севере области. – Ред.) кроме так называемого "Сармата" (под Краматорском. - Ред.), того аэродрома, где сейчас имеют возможность садиться военные самолеты", - сказал он.

Кириленко отметил, что считает мотивированными опасения относительно приближенности рассматриваемой локации к линии соприкосновения.

"Я понимаю, что кроме эйфории создания аэропорта есть еще ответственность, и главное - важна безопасность и здоровье пассажиров и населения в целом. Этот аэропорт находится за 42 км от линии соприкосновения, но нужно учитывать и взлетно-посадочную полосу, которая выходит и идет перпендикулярно. Имеются определенные риски, которые некорректно обходить или замалчивать. Я об этом общался лично с Владимиром Александровичем (президентом Украины Владимиром Зеленским. – Ред.)", - пояснил глава ОГА.

По его мнению, "в области, которая развивается, должен быть аэропорт". "Не один, а несколько", - добавил Кириленко.

Читайте также: На Донбассе до конца августа отремонтируют 23,4 км дорог в обход оккупированных территорий, - Укравтодор. ФОТОрепортаж