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Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать

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Зеленский в Кремниевой долине: Украина осуществила настоящий прорыв в цифровой сфере, но нужно еще многое сделать
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Наша встреча здесь, в Кремниевой долине, - прекрасная возможность обсудить перспективы развития IТ-сферы и инноваций в Украине. Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что за последние два года Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

Зеленский убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, и нужно обеспечить условия для его реализации.

"Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дія. City", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Украина готова учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и страна является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, что будет способствовать инвестициям.

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