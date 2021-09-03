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На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве повесили огромный рекламній баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 3 сентября, на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве разместили большой рекламный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Также на баннере содержится реклама его телеканала и надпись "Здесь наша земля!" на фоне карты Украины.

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Отметим, что Евгений Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине - гражданский конфликт. В эфире телеканала Мураева "НАШ" регулярно практикуют "общение" с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах. Ведущие канала также общались с главарями "ЛДНР", при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки. В августе и сентябре Нацсовет подал в суд иски с требованием аннулировать лицензию телеканала из-за игнорирования руководством устранения нарушений.

Дом профсоюзов зимой 2013-2014 годов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и титушек. 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов во время штурма начался пожар

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На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым 01
На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым 02
На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым 03
На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым 04
На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым 05
На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым 06
На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым - Цензор.НЕТ 2018
  • Super Gut
    Так фашист мураев - дружбан зебилов. А вы думаете почему до сих пор помойка наш - в эфире?!
  • валерий коренев 41e3634f
    Убрать эту падаль и быстрее!!!!! СБУ, ты где А-У?????
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