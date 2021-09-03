На Майдане Незалежности в Киеве на Доме профсоюзов повесили огромный баннер с пророссийским политиком Мураевым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве повесили огромный рекламній баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 3 сентября, на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве разместили большой рекламный баннер с изображением пророссийского политика и экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Также на баннере содержится реклама его телеканала и надпись "Здесь наша земля!" на фоне карты Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту угроз Мураева Бутусову начато уголовное производство, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Отметим, что Евгений Мураев занимает пророссийскую позицию, в частности не признает российскую агрессию, заявляя, что в Украине - гражданский конфликт. В эфире телеканала Мураева "НАШ" регулярно практикуют "общение" с якобы жителями оккупированных территорий, которые враждебно высказываются об украинской власти и украинцах. Ведущие канала также общались с главарями "ЛДНР", при этом никак не отрицая и не опровергая услышанные фейки. В августе и сентябре Нацсовет подал в суд иски с требованием аннулировать лицензию телеканала из-за игнорирования руководством устранения нарушений.

Дом профсоюзов зимой 2013-2014 годов был главным зданием, где жили участники Революции Достоинства, там работал пресс-центр, готовили пищу для участников акции протеста, также там оказывали первую помощь пострадавшим от действий правоохранителей и титушек. 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов во время штурма начался пожар

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву. ВИДЕО















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ