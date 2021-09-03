В Украине 169 аварийных мостов, - "Укравтодор"

В рамках национальной программы по восстановлению мостов "Укравтодор" провел масштабное обследование мостового хозяйства и насчитал 169 аварийных мостов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время рабочей поездки в Запорожскую область сказал заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

"Национальная программа по восстановлению мостов работает. 75% мостов уже обследовали. 169 искусственных сооружений, из этих 75%, находятся в 5-м эксплуатационном состоянии, то есть их надо капитально ремонтировать или реконструкцию выполнять. Каждый год мы увеличиваем объемы выполнения ремонта искусственных сооружений. В этом году мы планируем восстановить 200", - прокомментировал Ивко.

Он также напомнил, что сейчас строятся новые мосты.

"Кременчугский мост - там сейчас завершается стадия проектирования, экспертиза происходит. Строятся временные дороги, завозится арматура, строительные материалы. Также есть еще такой мост, как Ямпольский. Он будет на границе между странами - Украиной и Молдовой. Подготовительные работы начались. В следующем году планируем завершить их", - сказал Ивко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мост Патона в Киеве расширят и отремонтируют

В "Укравтодоре" также добавили, что в 2020 году в стране было восстановлено 4000 км дорог государственного значения и 158 искусственных сооружений. В 2021 году запланировано восстановить 4500 км дорог и около 200 искусственных сооружений (мостов).