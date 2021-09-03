Ротация боевиков началась на Донбассе, - ГУР Минобороны

Командование ВС РФ продолжает наращивать готовность к применению оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГУР Миноброны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Для повышения боевых возможностей подразделений предназначенных для ротации противником проведены мероприятия боевого слаживания рот в сложившихся батальонных тактических группах, тактико-специальные учения по корректировке огня артиллерии с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

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Кроме того, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских расчетов и расчетов противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения, разрушения фортификационного оборудования и провоцирования огня.