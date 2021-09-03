Украинские пловцы завоевали золото, серебро и бронзу на Паралимпиаде-2020 в Токио

Украинский пловец Денис Остапченко свою завоевал третью медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).

В десятый день Игр-2020 представитель Полтавщины к серебру на 50-метровке на спине и бронзе на 50-метровке вольным стилем добавил золото на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S3, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сергей Паламарчук из Николаева финишировал восьмым.

Украинский пловец Денис Дубров завоевал свою третью награду на XVI летней Паралимпиаде в Токио (Япония). В десятый день Игр-2020 представитель Днепра выиграл бронзу на 100-метровке баттерфляем в классе S8.

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До этого Дубров стал обладателем золотой медали на 200-метровке комплексным плаванием и бронзы в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Украинский пловец Андрей Трусов выиграл свою шестую медаль на XVI летней Паралимпиаде в Токио (Япония). 21-летний представитель Донетчины завоевал серебряную награду на дистанции 50 метров баттерфляем в классе S7.

До этого Трусов стал обладателем золотых медалей на 100-метровке на спине и 50 м вольным стилем, серебра на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем и бронзы в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 93 награды - 23 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых. "Сине-желтые" занимают 5-е место в общекомандном зачете и 4-е - по количеству медалей.