"Укрзализныця" возобновила движение поездов до Авдеевки: Их прекращали из-за обстрела войсками РФ

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до прифронтовой Авдеевки. Ранее его ограничили из-за обстрелов войсками РФ 28 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом компания сообщила в Telegram.

"Уже с 4 сентября поезда №136/135 Киев - Авдеевка, №825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу, 28 августа, войска РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.

"Укрзализныця" заявила, что работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытия и ограничила движение поездов поблизости станции "Авдеевка" до 30 августа.

Позже "УЗ" продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки до 3 сентября

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