"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист проекта "Стопкор", заметил Трухина на выходе из админздания ОГА. Трухин отказался отвечать на вопросы о скандальном ДТП. На видеозаписи попытки получить ответы от нардепа, Трухин молча идет, не реагируя на вопросы.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.