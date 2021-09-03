Новости • Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина

"Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП. ВИДЕО

8 81528
"Слуга народа" Александр Трухин находится в Днепре и был замечен возле Днепропетровской обласной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналист проекта "Стопкор", заметил Трухина на выходе из админздания ОГА. Трухин отказался отвечать на вопросы о скандальном ДТП. На видеозаписи попытки получить ответы от нардепа, Трухин молча идет, не реагируя на вопросы.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

Топ комментарии

  • Анатолик
    "Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП - Цензор.НЕТ 7591
  • NonCFist
    - Дело было так, - начал трухин...

    Еду я машину - вижу нет никто,
    Еду еле-еле - километров сто.
    Крутятся колёсы - дурь на языке,
    Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
    Еду как в пустыне - никого вокруг,
    Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
    Вообще непьяный - весь сухой как лист,
    Это подтвердит вам - каждый журналист.
    Еду еле-еле - вижу нет никто,
    Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
    Взялись ниоткуда - целый хоровод:
    Битые машины - и ещё народ!
    Копы что-то пишут - просят подписать,
    Мне всё фиолетово - и охота ссать.
    Позвонил коллегам - в партию из слуг,
    Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
  • Фродо Странник
    А что ОНО может промычать? понять и простить....В очередной раз зашквар Господ Уродов.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости