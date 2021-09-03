Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что формальные обстоятельства для роспуска парламента существуют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Формальные обстоятельства (чтобы распустить парламент - ред.) существовали и существуют. Но вопрос в том, будет ли оно осуществлено или нет, оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет ... для него приоритет - идея, время которой пришло", - отметил Стефанчук.

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