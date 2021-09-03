Мендель о работе преемника Никифорова: Сергею легче, хотя он этого и не понимает, у него функции упрощены

Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что ее преемнику Сергею Никифорову работать легче, чем было ей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью сайту "Обозреватель".

По ее словам, сейчас система работы в ОП уже налажена.

"Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с разными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче. К тому же у него функции упрощены. Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например. Сейчас эти обязанности распределены по-другому", - говорит она.

Мендель также пожаловалась, что в начале ее работы на Банковой власть обвиняли в пророссийскости. Впоследствии, говорит она, эти нарративы удалось разбить благодаря поездке в Брюссель.

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"Но после этого меня начали уничтожать как человека, который мог с этим бороться", - добавляет бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Она также утверждает, что Никифорову легче работать из-за изменений в системе коммуникации в команде Зеленского.

"Мне просто запрещали отвечать на запросы медиа, давать комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Никифоров сразу имеет дело с руководителем, который четко понимает, что эти коммуникации должны быть налажены", - пояснила Мендель.