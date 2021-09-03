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В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение

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В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение
В МВД объяснили водителям, что делать, когда в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение и нет фото.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ведомства в Telegram.

"Keep calm and проходи верификацию! Вам понадобится "Электронный кабинет водителя", фото вашего документа и несколько минут времени", - сказано в в сообщении.

Последовательность действий следующая:

- авторизируйтесь в https://e-driver.hsc.gov.ua 
- выберите вкладку "Верификация данных"
- выберите "Уточнение данных в реестре удостоверений водителя"
- добавьте фото документа с обеих сторон
- оставьте комментарий, что не так с вашим документом
- создайте и подтвердите заявление.

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Топ комментарии

  • Привет
    В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 1173 И закончится все тем...что вакс пригласят в сервисный центр на обмен удостоверения водителя...и вместо бессрочных прав вы получите права на 10 лет....
  • frerivoskil inua
    Обязательное приложение к приложению "дія"
    В МВД объяснили, что делать, если в приложении "Дія" не отображается водительское удостоверение - Цензор.НЕТ 9365
  • 5 копійок
    Потрібно гепнути Дію об асфальт.
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