Украина и США подписали соглашение об усилении охраны границы и противодействии терроризму

Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и Пограничная службы США подписали соглашение, направленное на усиление охраны границы и противодействие терроризму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Фейсбуке" посольства США в Украине.

"На этой неделе в рамках визита президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки Таможенная и Пограничная служба США (CBP) подписали соглашение с Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ), направленное на усиление охраны границы и противодействие терроризму. Улучшенная защита границы поможет Украине, региону и США", - говорится в сообщении.

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