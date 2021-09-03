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Спор между ЕС и AstraZeneca урегулирован, в случае задержки поставок будут скидки, - вице-президент компании Доббер

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Спор между ЕС и AstraZeneca урегулирован, в случае задержки поставок будут скидки, - вице-президент компании Доббер
Европейская комиссия и производитель вакцин AstraZeneca урегулировали судебный спор. Теперь за срыв графика поставок компания будет предлагать скидки.

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В соответствии с решением AstraZeneca обязуется доставить 60 млн доз вакцины от COVID-19 к концу третьего квартала 2021 года, 75 млн - к концу четвертого квартала 2021 года и 65 млнв - к концу первого квартала 2022 года. В случае задержки будут применяться ограниченные скидки.

"Я очень рад, что мы смогли достичь общего понимания, которое позволяет нам двигаться вперед и работать в сотрудничестве с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию", - заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин

Топ комментарии

  • Привет
    Спір між ЄС і AstraZeneca врегульовано, в разі затримки поставок будуть знижки, - віцепрезидент компанії Доббер - Цензор.НЕТ 1317 Самое смешное в вашем бреде это то что пока доля вакцинированных была низкой...вы вопили обо всем этом с точностью до наоборот....
  • Eugen Mk
    Торопитесь! пока лохторат хавает
  • Привет
    А тем временем..
    В отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England, показано:Из 117 смертей, произошедших в течение 28 дней после заражения, 44 были непривитыми, 73 - получили одну или две дозы вакцины.
    Причем большее количество смертей у тех, кто получил 2 дозы вакцины - 50 человек.
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