Необходимо провести референдум о членстве Украины в НАТО, чтобы Запад видел, что страна не разделена, - вице-премьер Стефанишина

Референдум о членстве Украины в НАТО необходимо провести, а его результаты будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели.

Об этом в интервью изданию "Слово і діло" заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, до того, как речь будет идти непосредственно о принятии такого решения странами Альянса, речь не идет о таком референдуме.

"Если говорить именно о срезе волеизъявления народа - это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО.

Сегодня ситуация кардинально другая. Буквально недавно были обнародованы исследования КМИС, в которых в этом году поддержка движения Украины в НАТО имела самые высокие показатели - более 50% граждан Украины поддерживают членство Украины в НАТО.

Поэтому речь идет не только о народовластии: результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены относительно этой цели", - объяснила вице-премьер.

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