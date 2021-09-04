4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід"

Сегодня, 4 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід"

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения.

Также отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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