4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід"
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Сегодня, 4 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід"
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения.
Также отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.