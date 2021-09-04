Новости • Агрессия России против Украины

За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС

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За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС
За минувшие сутки, 3 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. За минувшие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

При этом отмечается, что по состоянию на 7:00 4 сентября зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил.

"В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения. 

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!", - добавили в штабе.

Читайте также: 4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід"

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  • Люцифер
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  • Люцифер
    За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3822
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