За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
При этом отмечается, что по состоянию на 7:00 4 сентября зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил.
"В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - следует из сообщения.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!", - добавили в штабе.