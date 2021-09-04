В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 2 614 новых случаев заражения, 1 447 человек выздоровели
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За минувшие сутки, 3 сентября 2021 года, в Украине зафиксированы 2614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 196 медработников - 46).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 824 человека;
◾ летальных случаев - 44;
◾ выздоровели - 1447 человек.
Кроме этого, по данным Минздрава, за сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 25637 человек,
◾ методом ИФА - 7979 человек,
◾ экспресс-тестами - 23234 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 296 155 человек;
◾ выздоровели - 2 212 313 человек;
◾ летальных случаев - 53 966;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12081160.
Также подчеркивается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.