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Я хотел продлить контракт с УАФ и дальше тренировать сборную по футболу, но мне не предложили, - Шевченко. ВИДЕО

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Я хотел продлить контракт с УАФ и дальше тренировать сборную по футболу, но мне не предложили, - Шевченко. ВИДЕО
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел покидать пост, но с ним и его штабом не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание football.ua.

"Контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной", - цитирует Шевченко. 

"Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов. За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", - отметил он.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. На Евро-2020, прошедшем этим летом, команда под его руководством дошла до четвертьфинала. В начале августа Шевченко объявил, что его контракт со сборной Украины закончился. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Петраков.

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Топ комментарии

  • Александр Глазков
    Шевченко дал свою версию произошедшего. И я скорее поверю ему, чем Павелко. Шевченко хоть что то полезное сделал для украинской сборной, впервые в истории нэзалэжной вывел сборную в плэй-офф ЧЕ по футболу , где довел команду до четверть финала. А чем может похвалиться Павелко??? Тем, что оставил сборную без тренера в период отбора на ЧМ? Или своей дружбой с авторитетом Нариком? Шевченко , это ИМЯ в украинском футболе. В отличии от тебя. И если ты считаешь сборную Украины уборной, то ... ,что тут сказать? Кто на что учился , тот там и арбайтен.😁
  • Юрій Ан
    Как оказался ненужным никаким миланам, то готов уже и вернуться.
    Иди лесом!
    У срулькиса таких фахивцив - пруд пруди.
    На всех должностей не хватает.
    Как гласит плакат в уборной - сделал своедело, уходи
  • boris kravchenko bc3f4f17
    Если ты, Юрик, не смотришь футбол, то и не тебе о нём говорить.
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